Corsan inicia visitas para conexão de imóveis a redes de esgoto no Litoral

a Praia da Cal está imprópria para banho há semanas A Corsan iniciou, nesta semana, visitas para incentivar os moradores e veranistas de Torres a conectarem os seus imóveis à rede coletora de esgoto cloacal. No município,

O principal ponto de atuação é o bairro Jardim Eldorado, onde as novas ligações estão sendo feitas após a conclusão das obras de ampliação do sistema de esgotamento. A expansão abrange, ainda, os bairros Curtume, São Francisco e Porto Alegre, onde as interligações poderão ser feitas posteriormente, por etapas.

Neste momento de interligações no bairro Jardim Eldorado, a equipe deve visitar cerca de 1 mil endereços para esclarecer as vantagens de se conectar à rede de esgoto e orientar sobre como encaminhar a solicitação e providenciar as ligações. Os funcionários trabalham identificados com crachá e usam colete azul, com a inscrição “A serviço da Corsan”. A mesma ação de esclarecimento já ocorreu no bairro Igra Sul, em janeiro deste ano.

série de reportagens Saneamento no Litoral Jornal do Comércio, Fábio Arruda, diretor executivo de operações da superintendência do Litoral, disse que a Corsan faz esse trabalho de conscientização através do projeto Porta a Porta. Durante a, realizada pelo

“O lençol freático é alto, então, é difícil construir uma fossa que dure anos. A solução é se conectar ao sistema”, afirmou ele.

Em Torres, o investimento atual da Corsan é de R$ 11 milhões para disponibilizar 1.921 ligações prediais, duas elevatórias de esgoto bruto (que transportam o material para a estação de tratamento) e 1.515 metros de recalque (sistema que faz o bombeamento no caso de ruas que ficam em níveis mais baixos).

Como se conectar ao sistema



Para conectar o imóvel à rede de esgoto, é necessário ter uma ligação intradomiciliar, que faz a convergência do sistema interno da residência à caixa de inspeção na calçada. Depois de realizada a conexão, o morador deve informar à companhia. Isso pode ser feito pelo telefone 0800-646-6444, por atendimento previamente agendado na Unidade de Saneamento de Torres (Rua Borges de Medeiros, 273) ou por videochamada agendada pelo aplicativo Corsan ou pelo site www.corsan.com.br.