Colégio Rosário completa 120 anos nesta quarta-feira (6)

Uma das instituições de ensino mais tradicionais do Rio Grande do Sul, o Colégio Marista Rosário completa 120 anos de atuação nesta quarta-feira (7). Conforme o colégio, mais de 75 mil estudantes já passaram pela instituição desde sua fundação, em 1904, dentro da Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Centro de Porto Alegre. Hoje, situado em três prédios entre a avenida Independência, a rua Irmão José Otão e a avenida Osvaldo Aranha, no bairro Independência, a instituição atende a quase 3 mil alunos, da Educação Infantil ao Ensino Médio, sendo uma das maiores escolas da rede nacional de ensino Marista Brasil e o segundo maior colégio privado do Rio Grande do Sul.O colégio foi fundado em 1904 por religiosos da Congregação Marista chegados da França à Porto Alegre. Na Capital, os irmãos maristas ocuparam duas salas em cima da sacristia da Igreja Nossa Senhora do Rosário, na rua Vigário José Inácio, no Centro da Capital. Ali, teve início a escola, atendendo, em um primeiro momento, a cerca de 45 meninos da paróquia que não tinham acesso à educação.