Rio Grande do Sul enfrentará onda de ar seco e sol durante a semana

Uma gigantesca massa de ar seco irá dominar as condições do tempo em parte do Conesul nos próximos dias. No Rio Grande do Sul a sexta (2) e o fim de semana serão de tempo ensolarado. No fim de semana as mínimas e as máximas ficarão mais altas promovendo muitas horas seguidas de calor intenso em diversas regiões. Possivelmente no turno da manhã a temperatura ultrapasse os 30°C com máximas perto de 40°C.

O feriado será ensolarado com previsão de calor em Porto Alegre, e a noite com a brisa de vento sul/leste refresca. No fim de semana o calor ganha intensidade com previsão de tardes escaldantes com elevados índices de radiação ultravioleta. A próxima semana terá predomínio de sol.

Rio Grande do Sul

Máxima: 38°C

Mínima: 9°

Porto Alegre

Máxima: 33ºC

Mínima: 18ºC