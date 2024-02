Fevereiro começa com calor forte, que deve durar até metade do mês

O mês de fevereiro começa sob a domínio de uma gigantesca massa de ar seco com previsão de maior amplitude térmica por todo o território gaúcho. No começo desta quinta-feira (1) as mínimas poderão ficar ao redor de 17° a 19°C em diversas regiões do centro e leste do estado. Nos Campos de Cima da Serra a mínima tende a ficar ao redor de 7° a 9°C. Em contrapartida, a tarde terá forte aquecimento com máximas entre 36 e 38°C na Metade Oeste do estado. Entre os vales e a grande Porto Alegre a expectativa é de 32 a 34°C. A umidade relativa do ar despenca á tarde com marcas entre 25 e 30% em diversas regiões. Em Porto Alegre, o sol brilha forte na capital com previsão de calor intenso. Nos próximos 8 a 10 dias o tempo seguirá firme e ensolarado com previsão de elevação da temperatura com previsão de calor extremo em alguns dias na região metropolitana. A umidade irá despencar no período.RIO GRANDE DO SULMáxima: 36°CMínima: 8°CPORTO ALEGREMáxima: 33ºCMínima: 18ºC