Fevereiro será de calor intenso em todo o Rio Grande do Sul

mês de fevereiro será de calor intenso no Rio Grande do Sul. Os 12 primeiros dias do mês serão marcados pela presença de uma massa de ar seco muito forte. As temperaturas deverão registrar marcas que vão passar dos 40 graus na Fronteira Oeste gaúcha e até 38 graus em Porto Alegre e nas cidades da Região Metropolitana. Os prognósticos da meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, apontam que serão muitos dias dias seguidos de sol e ausência da chuva o que vai trazer uma onda de calor intensa ao Estado. "Teremos temperaturas de 40 graus na Fronteira Oeste. O calor deu uma folga, mas agora ele volta com tudo ao Rio Grande do Sul", destaca.



Segundo Estael Sias, existe uma poderosa "cúpula de calor" que vai dominar a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Rio Grande do Sul neste mês. "A região Oeste gaúcha, como é mais continental e mais perto do Centro Norte da Argentina e do Paraguai, deverá ter temperaturas em torno de 43 e 44 graus. Nestas localidades, os os moradores vão acabar sentindo um calor mais intenso. Vamos ter menos chuvas em fevereiro", ressalta. Conforme a meteorologista, os períodos prolongados de calor resultam em uma elevação da temperatura. "Os primeiros 15 dias de fevereiro serão de bastante calor, e por vezes extremo, em alguns municípios gaúchos.

Com relação, a Região Metropolitana de Porto Alegre, a meteorologista destaca que a região do Vale dos Sinos em razão do seu relevo terá temperaturas máximas perto dos 40 graus. Estael Sias diz que muita gente vai aproveitar os dias de calor, muitos por estarem em férias, e vão comemorar se refrescando nas praias, nas piscinas, nos açudes ou nos arroios. Porém, a agricultura, no caso os produtores de soja, deverão sofrer com o período crítico em razão do calor de fevereiro e do começo de março. "Alguns produtores do interior do Estado relataram a MetSul a sua preocupação com a escassez de chuva e o calor intenso. As lavouras precisam de mais água e não haverá chuva durante o mês de fevereiro", acrescenta.

A previsão de retorno de chuva deverá ocorrer entre os dias 12 e 13 de fevereiro. No entanto, conforme a meteorologista não será uma "chuvarada". "São pancadas de verão que não vão refrescar", comenta. Estael Sias afirma que o calor intenso provoca alguns desconfortos como a baixa umidade que provoca risco de incêndio. "O conselho é que a população busque se hidratar bastante ,principalmente os idosos, e que tenham cuidados com a pele. O importante é usar o protetor solar", ressalta.

De acordo com a Metsul Meteorologia, no Sul do Brasil, historicamente, o mês de fevereiro não costuma ser muito chuvoso na maioria das áreas. A exceção é para o Leste de Santa Catarina, do Paraná e às vezes o extremo Nordeste gaúcho por conta da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, um canal de umidade que se origina na Amazônia, passa pelo Centro-Oeste e chega ao Sudeste. Às vezes, acontece chuva abundante para áreas mais ao Leste do Sul do Brasil, exceto o Litoral Sul gaúcho.

O dia 31, o último do mês de janeiro foi de muito calor no Rio Grande do Sul. A temperatura máxima foi registrada em Quaraí com 34,5 graus. Em Porto Alegre, os termômetros marcaram a máxima de 30 graus. A quarta-feira foi marcada por um período mais seco na Capital. Segundo a MetSul Meteorologia, o mês de fevereiro começa com chuva muito escassa no Sul do Brasil. Um grande número de cidades da Região Sul, sequer deve ter chuva na primeira semana do mês, em particular o Rio Grande do Sul.