Hospital de Torres deixa de ser da rede do Mãe de Deus

Após 26 anos à frente do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes (HNSN) em Torres, a mantenedora da instituição de saúde finaliza processo de sucessão da administração do empreendimento. A Associação Educadora São Carlos (AESC) trabalha em sistema de cogestão com o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano (Ibsaúde) até o final de fevereiro, quando entregará oficialmente o comando.

Sediada em Caxias do Sul e vinculada à Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas, a AESC, que detém o Hospital Mãe de Deus, de Porto Alegre, nome conhecido dos gaúchos, entrega a instituição completa: incluindo a equipe de funcionários, mobiliário, equipamentos e todas as estruturas necessárias para o pleno funcionamento ao novo gestor. Segundo a empresa, o movimento de ceder a operação à Diocese de Osório e à prefeitura local faz parte da sua estratégia de concentrar suas atividades em unidades mais próximas à Capital. Agora, no Litoral Norte, a empresa segue à frente apenas do Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa.

Por meio de nota, o Ibsaúde afirmou que estará atenta à valorização dos trabalhadores locais e que “todas as ações e serviços do SUS terão atenção para continuidade ou, como de propósito e filosofia de trabalho do instituto, melhorias para comunidade torrense”. A nova administradora, porém, afirma que só passará maiores informações sobre "a nova gestão, seus processos, projetos e ações” após a concretização desta fase.

O HNSN é o único estabelecimento hospitalar em um raio de 50 quilômetros e serve de referência para os municípios da microrregião. Conta atualmente com 70 leitos e oferece serviços ambulatoriais em diversas áreas, como cirurgia geral, urologia, traumatologia/ortopedia e vascular, além de exames diagnósticos em radiologia, laboratório, ultrassonografia, mamografia e tomografia.

Atende pacientes de convênios, mas principalmente pacientes do SUS. A instituição hospitalar presta atendimentos de emergência em clínica médica, pediatria, obstetrícia e traumatologia/ortopedia, além de possuir um centro cirúrgico completo, incluindo anestesiologia e cirurgia geral. Dispõe também de unidades de internação especializadas, como obstetrícia, pediatria, cirurgia e clínica médica, além de unidades específicas para saúde mental em adultos, AVC (clínico) e UTI adulto.