Ministério da Saúde define cidades que terão a vacina contra a dengue

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (25) as 521 cidades brasileiras onde será aplicada a vacina contra a dengue. Produzida pelo laboratório japonês Takeda, a vacinação com a Qdenga não contemplará inicialmente toda a população brasileira, uma vez que a capacidade de produção é limitada. Está prevista a entrega de 5.082 milhões de doses entre fevereiro e novembro.Diante dessa limitação, o Ministério da Saúde determinou critérios para a imunização. Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, segundo grupo que concentra o maior número de hospitalizações pela doença - foram 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023. A população idosa é a que mais registra casos de hospitalização pela dengue, mas a Anvisa não autorizou a vacina para essa faixa etária.Foram selecionadas regiões endêmicas com mais casos e municípios de grande porte, com mais de 100 mil habitantes, alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024 e com maior predominância do sorotipo DENV-2. Dentro desses critérios, o Ministério da Saúde elencou 16 estados e o Distrito Federal. O Rio Grande do Sul ficou fora dessa primeira etapa da vacinação, mas Santa Catarina e Paraná tiveram cidades incluídas. A lista completa das cidades pode ser conferida no www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue/vacinacao.