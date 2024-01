Porto Alegre ainda tem seis vias bloqueadas devido ao temporal

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registra, às 19h desta quarta-feira (24), seis vias bloqueadas devido ao temporal da noite do dia 16, sendo uma ocorrência por queda de árvores e 5 por postes ou fios caídos. Até este momento 257 cruzamentos tiveram seus semáforos restabelecidos enquanto 7 estão fora de operação devido a falta de energia, de um total de 264 ocorrências. Foram liberadas 244 vias que apresentavam algum tipo de bloqueio por arvores caídas, postes ou cabos de energia caídos ou pontos de alagamento.



A Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) informa que foram registradas mais de 2 mil ocorrências de queda de árvore em vias da Capital através da plataforma 156 e pelas rondas das equipes da SMSUrb. Cerca de 1220 ocorrências já foram atendidas pelas equipes que seguem mobilizadas 24 horas por dia. O número de equipes foi reforçado nesta semana através do decreto de emergência com contratos temporários de 21 dias.



Bloqueio total por postes ou cabos elétricos na via

AV. VALADO, 281

RUA BERNARDINO CAETANO FRAGA, 302

RUA GEN PARANHOS x RUA SAO VICENTE

RUA JULIO LOPES DOS SANTOS SOBRINHO, 187

RUA VICENTE CELESTINO, 130



Semáforos impactados por falta de energia

AV. APARÍCIO BORGES x CASSILDA ZAFFARI (BOURBON)

AV. BERNARDINO SILVEIRA AMORIM x JOAO FERREIRA JARDIM

AV. CRISTIANO FISCHER, 1510 – PEDESTRE

AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 1846 PEDESTRE

AV. JOÃO WALLIG x TÚLIO DE ROSE

AV. PROTASIO ALVES x EUCLIDES TRICHES

RUA 24 OUTUBRO 650 x COM. CAMINHA – PEDESTRES