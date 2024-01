Manifestantes fazem ato em frente ao Piratini pela reestatização da CEEE

mobilização em decorrência da falta de água e luz que afetou grande parte dos moradores de Porto Alegre. Os manifestantes se reuniram inicialmente na Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini, e seguiram até o Paço Municipal, junto de um caminhão de som. A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Rio Grande do Sul (CTB RS) organizou, nesta quarta-feira (24), umaem decorrência da. Os manifestantes se reuniram inicialmente na Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini, e seguiram até o Paço Municipal, junto de um caminhão de som.

Compareceram ao ato centrais sindicais, movimentos e partidos de esquerda, como o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (Cpers), a Central Única dos Trabalhadores (CUT-RS), a União da Juventude Socialista (UJS), a União Estadual dos Estudantes (UEE), assim como a presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Juçara Vieira, e a deputada federal do PT Reginete Bispo.

"Nos reunimos com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para entender o que aconteceu e para pedir que seja rigorosa nas investigações e na punição pela péssima qualidade dos serviços que as empresas privatizadas oferecem", afirmou Reginete.

"A nossa luta é não apenas pelo sofrimento da população nos dias atuais, mas uma luta de projeto de sociedade, contra a privatização, contra a apropriação dos bens comuns para poucos e contra quem corrompe o serviço público", declara Juçara.

"A base do governador é contra a CPI, pois não querem que venha à luz a negociata feita por esse desgoverno para realizar a privatização. Tiveram de tirar a emenda da Constituição Estadual que dizia que para privatizar uma empresa pública tinha de consultar o verdadeiro dono, que é o povo gaúcho", avalia Everton Gimenez, presidente da CUT-RS.

"Com a privatização ocorreu aquilo que o povo gaúcho já sabia, o serviço foi precarizado e as tarifas aumentaram. Por isso temos que continuar na rua, para reestatizar a CEEE, a Corsan e manter o Dmae", acrescenta.

Durante as falas também foram prestadas homenagens à Sara Domingues, estudante de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), militante da União da Juventude Revolucionária (UJR) e ex-diretora geral do DCE da Ufrgs, que foi assassinada na noite de terça feira (23).