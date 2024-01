Hospital São Lucas da Pucrs pede ajuda para reconstrução após temporal

O Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) contabiliza um prejuízo aproximado de R$ 11 milhões em decorrência dos estragos após o temporal que atingiu Porto Alegre na semana passada. As rajadas de até 120 km/h e as fortes chuvas provocaram a perda de computadores, mobiliário, estruturas de gesso e telhados da instituição. Para normalizar o atendimento, a instituição pede o apoio da comunidade, da iniciativa privada e da esfera governamental com ajuda financeira.

A área mais atingida pelo temporal foi a estrutura dos ambulatórios e a emergência SUS, o que provocou o fechamento da operação de atendimentos de urgência e o cancelamento de mais de mil consultas nos últimos dias. “Em poucos minutos, nossos colaboradores tiveram que agir com preparo e com as condições que tinham: abriram espaços para escoamento de água, movimentaram nossos pacientes de forma ágil e segura e se posicionaram diante da crise como verdadeiros heróis prontos para salvar a todos”, afirma Fabiano Ramos, médico e diretor técnico do hospital.

Os recursos angariados serão utilizados no conserto das inúmeras avarias na estrutura, compra de insumos, serviços de mão de obra e outras reposições necessárias. “Até o momento, calculamos um prejuízo de R$ 11.3000.000, já que perdemos boa parte do telhado, do piso e da estrutura de sustentação da área, além de inúmeros equipamentos, como macas, mesa de exames e desfibriladores para parada cardíaca”, explica o diretor técnico.

doações podem ser feitas pela chave-pix do hospital: Asdo hospital: [email protected] e todo o valor arrecadado será revertido para a manutenção destes espaços. “Com isso, teremos condições e suporte para seguir em frente, salvando mais e mais vidas, com a empatia e o cuidado que nossa missão marista tem para doar”, destaca Ramos.

Para não deixar de atender os pacientes, sobretudo os que fazem uso de tratamento contínuo, as equipes assistenciais montaram uma estrutura improvisada no Parque Esportivo da Pucrs. Os ambulatórios provisórios estão sendo distribuídos em salas do Parque e do Centro de Reabilitação. “Estamos conseguindo assim que consultas, infusões e procedimentos vinculados ao Ambulatório SUS - local que sofreu maior dano devido ao destelhamento e alagamento – sejam aos poucos reagendados conforme a organização deste novo espaço. Sabemos que não é o ideal, mas, nosso cuidado está centrado nestas pessoas que não podem esperar por atendimento”, enfatiza.

Instituição presta atendimentos ao SUS para todo o Estado

O impacto da chuva na área SUS é considerado grave uma vez que no HSL, onde 2.746 colaboradores atuam e 2.903 médicos salvam vidas, milhares de pacientes SUS são acolhidos com a excelência e o cuidado que merecem. Somente em 2023 - de janeiro a dezembro, foram 2.182.644 atendimentos em âmbito ambulatorial - incluindo tratamentos, terapias, exames de imagem e consultas, além de 17.716 internações.

Cerca de 50% dos pacientes vêm da Capital e da Grande Porto Alegre, enquanto a outra metade sai cedo de suas cidades para um atendimento no HSL. São gaúchos de municípios como Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Montenegro, Guaporé, Eldorado, Erechim, Frederico Westphalen, Santana no Livramento, Santa Maria, Santo Cristo, Pelotas, Rio Grande, Caxias do Sul, e tantos outros. Por isso, o impacto acaba sendo em nível estadual e a reconstrução é uma demanda urgente para quem já é atendido e para outros que ainda irão buscar o HSL.