Uma semana após o temporal, bairros da Capital seguem sem internet

Na semana seguinte a tempestade com ventos fortes e chuva intensa que devastou Porto Alegre na noite de terça-feira, 16 de janeiro, parte da população continua relatando instabilidade ou queda total dos serviços de internet. Assim, uma parcela dos porto-alegrenses está chegando ao seu oitavo dia sem dados móveis e Wi-Fi.

Segundo Vera Moreira, de 61 anos, em nenhum momento o sinal de internet retornou em sua casa, localizada no bairro Vila Assunção, desde o temporal, há mais de uma semana. Ela, que não se considera dependente da internet, afirma que só começou a enfrentar maiores problemas após o terceiro dia nessas condições.

“Usamos a internet para muitas coisas, de operações bancárias a estudos e trabalho. Estou cursando um pós-graduação e não consegui assistir aulas nessa última semana. Atrasou meu cronograma, estou com aulas e prova pendentes e isso é chato, até porque não sabemos quando retorna. A opção tem sido ir em algum local perto de casa pra usar internet, pois nem o 5G está estável aqui.”, relata.

Vera conta que já entrou em contato com sua operadora, Vivo, e ouviu que retornariam em seguida. Porém, depois disso, não houve mais nenhum tipo de retorno. “Não estão dando conta de atender a demanda. Aqui no bairro tem comércio sem internet, o que é muito mais grave. No residencial, nós ainda conseguimos dar um jeito, mesmo com limitações. Mas a indignação vai aumentando, afinal pagamos caro por serviços e não temos retorno satisfatório”, completa.

Em paralelo, de acordo com a Conexis Brasil Digital, entidade que representa as operadoras Algar, Claro, Oi, Sercomtel/Ligga, TIM e Vivo, “os serviços já foram reestabelecidos em todas as cidades do Rio Grande do Sul e possíveis falhas pontuais estão sendo solucionadas.”

Mesmo assim bairros de diversas regiões da cidade seguem registrando ocorrências semelhantes. Ainda segundo a Conexis, a maior parte deste problema decorre dos longos dias sem energia elétrica. Quedas de postes, árvores e fios também surgem como empecilhos.

Em nota, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) afirma que mantém o acompanhamento da situação das redes de telecomunicações, fixas e móveis, na cidade de Porto Alegre e outras regiões afetadas por chuvas intensas. Além disso, o órgão afirma ter solicitado um panorama detalhado da situação atual e principais ofensores às redes das prestadoras Claro, Tim, Vivo e Oi, com prazo de 48h, se encerrando nesta quarta-feira (24). “Após isso, serão feitas as devidas análises para proceder com ações cabíveis junto as empresas”.