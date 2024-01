Operação da Polícia Civil contra fraudes na Smed repercute entre políticos

Operação Capa Dura, visando o combate a irregularidades em licitações dentro da Secretaria de Educação de Porto Alegre (Smed) Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção (1ª Decor) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), deflagrou a. Foram cumpridas ordens judiciais em cinco estados: Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Maranhão (MA). Até o momento, 4 pessoas foram presas.

A operação repercutiu no campo político, principalmente entre opositores ao atual governo municipal. Vereadores da capital e deputados se manifestaram a respeito da ação da Polícia Civil.

Confira abaixo o que falaram os políticos:



Jonas Reis (PT), vereador de Porto Alegre



“4 prisões na SMED do MELO. Neste momento, o prefeito ainda não foi pra cadeia, mas foi ele que assinou o decreto facilitando as compras sem licitação. Queremos que o dinheiro do povo seja devolvido. Alô, Polícia Civil.”



Roberto Robaina (PSOL), vereador de Porto Alegre



“PRISÕES NA SMED - A polícia confirmou o que a CPI demonstrou todo o tempo, apesar da obstrução da base do governo Melo. Esquema pesado com o dinheiro da educação de Porto Alegre.”



Aldacir Oliboni (PT), vereador de Porto Alegre



“Ex-secretária da educação do governo Melo foi presa por suspeita de fraude. Já o atual secretário municipal de Modernização e Gestão de Projetos e presidente do MDB foi afastado e está impedido de ocupar cargo público nos próximos 6 meses. Participei da CPI da SMED e nela sempre foi evidente a intenção do governo Melo de impedir investigações sobre o tema no parlamento. Votei contra o relatório governista e as prisões demonstram que eu estava certo.”



Karen Santos (PSOL), vereadora de Porto Alegre



“Essa é a gestão Melo! Ex-secretária de Educação é presa em OP que investiga fraudes em licitações da Prefeitura! Superfaturamento e compras indevidas, livros didáticos que não foram usados, por terem erros de gramática e matemática, milhares de livros e materiais parados em depósitos.”



Ramiro Rosário (PSDB), vereador de Porto Alegre



“4 pessoas foram presas e um secretário municipal foi afastado em Porto Alegre. Entre os presos, está a ex-secretária de Educação. Os indícios de irregularidades na aquisição de materiais para as nossas crianças são claros. Isso torna ainda mais grave a situação. As vítimas são crianças da educação infantil, meninos e meninas da idade da minha filha, o que deve nos deixar ainda mais indignados. Meus parabéns à Polícia Civil pela condução deste processo. Logo no início das denúncias, a então secretária de educação já tinha sido exonerada. Fica aqui também meus parabéns aos órgãos de controle interno da prefeitura, que conseguiram investigar e dar suporte à Polícia Civil e ao Tribunal de Contas.”



Adeli Sell (PT), vereador de Porto Alegre



“A Polícia Civil realizou na manhã de hoje uma operação que prendeu gestores municipais da Secretaria da Educação e um empresário, acusados de corrupção em compras de livros didáticos e de literatura. É um escândalo que se soma aos muitos problemas que essa gestão municipal tem!”



Fernanda Melchionna (PSOL), deputada federal



“PRISÃO na EDUCAÇÃO DE POA - Ex-secretária Sônia Rosa e o empresário Jailson, conhecido no meio político como Jajá, estão entre os presos. A Polícia confirmou os crimes e o esquema de corrupção na Educação de Porto Alegre.”



Leonel Radde (PT), deputado estadual



“A Polícia Civil do RS prendeu quatro pessoas, possivelmente envolvidas na fraude licitatória e associação criminosa na Secretaria Municipal da Educação de Porto Alegre. O interessante é que o prefeito Sebastião Melo (MDB), seu vice Ricardo Gomes e seus aliados na Câmara Municipal tentaram barrar de todas as formas qualquer tipo de investigação. Por quê?”