Reduz para 27 mil número de clientes sem luz atendidos pela CEEE Equatorial

De acordo com a última atualização divulgada pela CEEE Equatorial, em coletiva realizada da tarde deste domingo (21), reduziu para cerca de 27 mil o número de clientes sem energia elétrica atendidos pela empresa no Rio Grande do Sul. Os dados são do levantamento concluído às 15h.



Em Porto Algre, os bairros com maior número de clientes que permanecem sem luz são Jardim Itu Sabará (2,5 mil), Centro (1,8 mil), Passo das Pedras (1,6 mil), Farrapos (1,3 mil), Humaitá (886), Teresópolis (812), Aparício Borges (732), Santa Tereza (557), Medianeira (506) e Petrópolis (476).



A CEEE Equatorial quer intensificar os trabalhos de religamento na noite de domingo e madrugada desta segunda-feira (22) para resolver os problemas para quase a totalidade dos afetados. "Temos a expectativa de amanhã na segunda-feira já praticamente com essa crise debelada", afirmou o presidente da empresa, Roberto José Barbanera.

Segundo a empresa, mais de 95% dos clientes já tiveram o acesso à energia restabelecido e agora os trabalhos serão direcionados a casos específicos. “Estamos quase já naquele atendimento que é uma equipe se deslocando para um local para atender um cliente. Agora a gente muda de estratégia, temos mais clientes isolados, não atuamos mais por blocos de carga, o que fazemos é atuar por poligonais. Dividimos a cidade em bairros, de tal forma que as equipes vão para os bairros para fazer um tipo de varredura e resolver todos os problemas no bairro”, detalhou Barbanera.



A Equatorial entra na fase final de reeleigações, já há cinco dias do evento climático adverso, quando milhares ainda se encontram sem luz e água.



“Começa agora uma fase final. Mais de 95% dos clientes afetados pelo temporal já foram restabelecidos, então resta menos de 5% de clientes a serem restabelecidos na área de concessão da CEEE. Até que o último cliente seja restabelecido, nós não vamos parar”, disse o presidente da empresa.