Pelo menos 83 mil pontos estão sem energia no Rio Grande do Sul

Segundo boletim divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul iniciou, até às 8h da manhã deste domingo (21), 30,9 mil pontos da CEEE Equatorial e 53 mil da RGE Energia estavam desativados. Todos os clientes da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) tinham abastecimento de água normalizados.

Desde sexta-feira (19), a administração estadual divulgação da situação do fornecimento de água, energia elétrica e telefonia no Estado após os temporais da noite de terça-feira (16/1). As atualizações ocorrem três vezes ao dia (8h, 12h e 18h), no caso do abastecimento de energia elétrica e de água.

As informações contemplam dados das concessionárias RGE Sul, CEEE Equatorial e Corsan. Também são divulgadas, duas vezes ao dia, informações sobre as conexões de telefonia e internet das operadoras Tim, Vivo e Claro.



Os dados são reunidos pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, que atua na intermediação com as concessionárias para que o fornecimento seja retomado o mais rápido possível, priorizando os serviços essenciais, como os de saúde. A divulgação dos boletins será realizada até o restabelecimento total dos serviços.

Boletins divulgados até o momento

Domingo (21), 8h



CEEE Equatorial: 30.962 pontos sem energia elétrica (1,61% do total de clientes);

RGE Sul: 53 mil pontos sem energia elétrica (1,77% do total de clientes);

Corsan: abastecimento normalizado.

Sábado (20), 18h



CEEE Equatorial: 47.718 pontos sem energia elétrica (2,48 % do total de clientes);

RGE Sul: 72 mil pontos sem energia elétrica (2,4%do total de clientes);

Corsan: abastecimento normalizado.

Vivo: 23 municípios sem o serviço de telefonia e internet, parcial ou integralmente;

Claro: nenhum município sem serviço de telefonia e internet;

Tim: 11 municípios sem o serviço de telefonia e internet, parcial ou integralmente.

Sábado (20), 12h



CEEE Equatorial: 60.938 pontos sem energia elétrica (3,1 7%do total de clientes);

RGE Sul: 99 mil pontos sem energia elétrica (3,3% do total de clientes);

Corsan: abastecimento normalizado.

Vivo: 26 municípios sem o serviço de telefonia e internet, parcial ou integralmente;

Claro: nenhum município sem serviço de telefonia e internet;

Tim: não informado.

Sábado (20), 8h



CEEE Equatorial: 86.863 pontos sem energia elétrica (4,52% do total de clientes);

RGE Sul: 112 mil pontos sem energia elétrica (3,74% do total de clientes);

Corsan: abastecimento normalizado.

Sexta-feira (19), 18h



CEEE Equatorial: 97.364 pontos sem energia elétrica (5,06% do total de clientes);

RGE Sul: 144 mil pontos sem energia elétrica (4,8%% do total de clientes);

Corsan: situações pontuais na Região Metropolitana (abaixo de 0,2% do total de clientes);

Vivo: 23 municípios sem os serviços de telefonia e internet, parcial ou integralmente;

Claro: nenhum município sem os serviços de telefonia e internet;

Tim: 12 municípios sem os serviços de telefonia e internet, parcial ou integralmente.

Sexta-feira (19), 12h



CEEE Equatorial: 82.110 pontos sem energia elétrica (4,27% do total de clientes);

RGE Sul: 173 mil pontos sem energia elétrica (5,77% do total de clientes);

Corsan: 6,5 mil residências sem abastecimento de água em Cachoeirinha, Gravataí e Estrela (0,2% do total de clientes);

Vivo: 25 municípios sem os serviços de telefonia e internet, parcial ou integralmente;

Claro: nenhum município sem os serviços de telefonia e internet;

Tim: 15 municípios sem os serviços de telefonia e internet, parcial ou integralmente.

Sexta-feira (19), 8h



CEEE Equatorial: 91.384 pontos sem energia elétrica (4,77% do total de clientes);

RGE Sul: 185 mil pontos sem energia elétrica (6% do total de clientes);

Corsan: 26,5 mil residências sem abastecimento de água em Cachoeirinha, Gravataí e Estrela (0,8% do total de clientes).