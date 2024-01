Brasil registra terremoto no Norte do país, apontam serviços sismológicos

O Brasil teve um dos maiores terremotos da história na noite deste sábado (20) no Norte do País. O tremor de 6,6 graus foi registrado por serviços de monitoramento sismológico pelo mundo. Entre eles, o Instituto de Pesquisas geológicas dos Estados Unidos (USGS) e a rede sismológica da China. O tremor foi em Tarauacá, no Acre, perto da fronteira do Peru.