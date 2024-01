Com 22 Ebats paradas, ao menos 157,3 mil porto-alegrenses seguem sem água

Mais de 60h depois do temporal que atingiu Porto Alegre, boa parte da cidade ainda está sem água e sem luz. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), 22 Estações de Bombeamento de Água Tratada estão parada por falta de energia, afetando ao menos 157,3 mil porto-alegrenses em 31 bairros da cidade

Em relação à luz, a CEEE Equatorial afirma que mais de 600 equipes estão nas ruas trabalhando e que 81 mil pontos seguem sem luz. A reportagem do Jornal do Comércio percorreu o trecho entre o bairro Camaquã, na Zona Sul – uma das mais afetas pela falta de luz – até a região central da cidade, na avenida João Pessoa, e não viu uma equipe sequer trabalhando para a recuperação da rede afetada.

Confira abaixo a lista das Ebats sem luz e os bairros atingidos:



Ebat Gutemberg

Boa vista (parte)

Três Figueiras

Petrópolis (parte)

Bom Jesus

Chácara das Pedras

Jardim do Salso (parte)

Higienópolis (parte)

Vila Jardim (parte)



Ebat Carlos Gomes

Três Figueiras

Petrópolis (parte)

Chácara das Pedras (parte)

Jardim do Salso (parte)

Bom Jesus (parte)



Ebat Beco do Davi

Agronomia (parte)

Lomba do Pinheiro (parte)



Ebat 1º de Maio

Teresópolis

Cascata

Vila Nova (parte)

Nonoai (parte)

Glória (parte)

Belém Velho (parte)



Ebat Graciliano Ramos

Glória (parte)



Ebat Jardim Ipe – Pop estimada (2.428)

Santa Teresa

Menino Deus (parte)

Cristal (parte)

Medianeira (parte)



Ebat Parque Santa Fé - Pop estimada (2.068)

Costa e Silva (parte)



Ebat São Caetano I - Pop estimada (3.301)

Teresópolis (parte)

Nonoai (parte)



Ebat Baltazar de Bem - Pop estimada (1.125)

Vila Jardim (parte)

Jardim Sabará (parte)



Ebat Vila Boa Vista - Pop estimada (272)

Jardim Carvalho (parte)



Ebat Gioconda - Pop estimada (30.217)

Vila Ipiranga (parte alta)

Vila Jardim



Ebat Catumbi - Pop estimada (16.093)

Santa Tereza (parte)

Medianeira (parte)

Teresópolis (parte)



Ebat Jau - Pop estimada (9.218)

Cristo Redentor (parte)

Jardim Floresta (parte)

Jardim Lindoia (parte)

Jardim São Pedro (parte)



Ebat São Jorge I - Pop estimada (13.588)

Nonoai (parte)

Vila Nova (parte)

Restinga (parte)



Ebat São Luís - Pop estimada (56.240)

Jardim Botânico (parte)

Petrópolis (parte)

Jardim do Salso

Bom Jesus (parte)



Ebat Belém Velho II - Pop estimada (9.268)

Vila Nova (parte)

Belém Velho

Restinga (parte)



Ebat Vila Brasília - Pop estimada (10.354)

Bom Jesus

Jardim Sabará (parte)

Jardim carvalho (parte)



Ebat Glorinha – Pop estimada (226)

Glória (parte)

Cel. Aparício Borges (parte)



Ebat Vila dos Sargentos II - Pop estimada (129)

Partenon (parte)



Ebat Menina Alvira - Pop estimada (869)

Cel. Aparício Borges (parte)



Ebat Chácara dos Bombeiros - Pop estimada (363)

Ce. Aparício Borges (parte)



Ebat Cidade Jardim - Pop estimada (1.557)

Nonoai (parte)