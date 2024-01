Confira quais estabelecimentos de saúde seguem com atendimento prejudicado em Porto Alegre

Thiago Müller e Luciane Medeiros

Devido aos fortes temporais da última terça-feira (16), Porto Alegre segue com hospitais, unidades de saúde e serviços especializados em saúde sem energia, água ou com restrição de atendimento.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em geral, as áreas com falta de energia, também estão sem água ou com o bombeamento comprometido. Ainda, todas unidades sem energia também estão com restrição de atendimento. Segundo a SMS, nenhuma pessoa que procurar os serviços ficará sem receber atendimento.

De acordo com a Secretaria, estão entre os hospitais com restrição de atendimento o Hospital Vila Nova, sem água e energia; o Hospital São Lucas, da PUC, destelhado devido ao temporal; e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O Plantão de Emergência em Saúde Mental IAPI e Pronto atendimento Cruzeiro do Sul estão sem energia, mas com atendimento normal. Já o Pronto atendimento Cruzeiro do Sul apresenta falta de água, com atendimento normalizado.

O órgão também informou que o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul segue sem energia elétrica e está com restrição total para novos pacientes, devido a uma pane no gerador, e que no momento busca alternativas para o problema.

Já estão normalizados todos os hospitais do Grupo Hospitalar Conceição, UPA Moacyr Scliar, HPS de Porto Alegre e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.

O Hospital divina Providência está também com atendimento normalizado, mas sem telefone externo, sendo o número de WhatsApp, atualmente em uso ( 99901-2064). O Hospital Moinhos de Vento encontra-se com oscilações na comunicação, mas também com atendimento retomado. Ligações devem ser feitas pelo número (51) 3537-8000.

O São Lucas esclareceu que segue com um plano de contingência emergencial. Foi necessária realocação de pacientes devido ao destelhamento e danos a estrutura de leitos. A partir de hoje, relatou que a instituição irá realizar uma avaliação detalhada dos danos.

Atualmente seguem realizando, de forma gradual, cirurgias de não urgência, consultas e outros procedimentos de rotina que não envolvam urgência. Exames laboratoriais e de imagem também são reagendados gradativamente.

O órgão também esclarece que pacientes oncológicos ou em tratamento na área de nefrologia seguem sendo atendidos.

Porém, o São Lucas ainda pede que a emergência, fora desses quesitos, seja procurada somente em risco de morte ou urgência máxima.

Unidades de Saúde e serviços especializados

Nos âmbitos de unidades de saúde (US) e Clínicas da Família (CF) do município, seguem fechados somente Diretor Pestana, com destelhamento, alagamentos, problema na rede elétrica. Atualmente o município segue com 84 unidades abertas com restrição, 62 sem energia elétrica, 29 sem água e 89 sem internet. Quanto ao âmbito dos serviços de saúde especializados, estão 40 abertos com restrição, 14 sem água, 30 sem energia elétrica, 14 sem água e 26 sem internet.

O Secretário Municipal de Saúde Fernando Ritter, por sua vez, esclareceu que, desde o momento em que os danos foram causados, “a prioridade está sendo o reestabelecimento de água e serviços de eletricidade”. Ainda, esclarece que o problema não é de resolução simples, necessitando ainda descobrir quais os pontos onde houve queda de árvores e interrupção no abastecimento de energia, para então recuperá-los.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda esclarece que quaisquer dúvidas podem ser sanadas com ligação para o número 156.

Confira, abaixo, a lista de serviços sem energia em atenção primária e especializados, assim como serviços com falta de água, que terão fechamento antecipado:

Atenção Primária

CF Campo Da Tuca

CF Morro Santana

US Bananeiras

US Barão De Bagé

US Ernesto Araújo

US INDIGENA ALDEIA KAINGANG FAG

US Jardim Da Fapa

US Maria Da Conceição Marcelo Martins Moreira

US Milta Rodrigues

US Morro Da Cruz

US Pitoresca

US Safira Nova

US Tijuca

US Timbaúva

US Vila Jardim

US Vila Pinto

US Wenceslau Fontoura

CF Diretor Pestana

CF IAPI

CF Navegantes

US Beco Dos Coqueiros

US Esperança Cordeiro

US Farrapos

US Floresta

US Fradique Vizeu

US Ilha Da Pintada

US Ilha Do Pavão

US Ilha Dos Marinheiros

US Jenor Jarros

US Mário Quintana

US Passo Das Pedras I

US Passo Das Pedras II

US Santa Fé

US Santo Agostinho

US Vila Elizabeth

CF Moab Caldas

CF Modelo

US Aparício Borges

US Cristal

US Cruzeiro Do Sul

US Divisa

US Estrada Dos Alpes

US Glória

US Graciliano Ramos

US Jardim Cascata

US Nossa Senhora Das Graças

US Osmar Freitas

US Santa Anita

US Santa Tereza

US São Gabriel

CF Tristeza

US Alto Erechim

US Calábria

US Camaquã

US Campo Novo

US Campos Do Cristal

US Cidade De Deus

US Jardim Das Palmeiras

US Monte Cristo

US Morro Dos Sargentos

US Nonoai

US São Vicente Mártir

Atenção Especializada

Ambulatório de Especialidades Vila Dos Comerciários

CAPS AD Esperança

CAPS II Flor De Maio

CAPS Infância e Adolescência Casa Harmonia

Centro de Especialidades Odontológicas Vila Dos Comerciários

Equipe Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente Vila Dos Comerciários

Equipe de Saúde Mental Adulto Altos Da Glória

Farmácia Distrital Modelo

Farmácia Distrital Vila Dos Comerciários

Serviço de Atendimento Especializado Vila Dos Comerciários

Equipe Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente Camaquã

Farmácia Distrital Camaquã

Ambulatório de especialidades Camaquã

Equipe de Saúde Mental Adulto Camaquã

CAPS AD III Sul/Centro-Sul

Murialdo

Farmácia Distrital Bom Jesus

Farmácia Distrital Murialdo

Serviço de Atendimento Especializado Murialdo

Equipe de Saúde Mental Adulto Partenon Lomba do Pinheiro



Equipe Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente Vila Jardim

Equipe de Saúde Mental Adulto Morro Santana

Equipe Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente Murialdo

CAPS AD III Caminhos do Sol

Ambulatório de especialidades IAPI

Farmácia Distrital de Saúde IAPI

Farmácia Distrital Navegantes

Centro de Especialidades Odontológicas IAPI

Equipe Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente Navegantes

Equipe de Saúde Mental Adulto Navegantes

Equipe Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente IAPI

Equipe de Saúde Mental Adulto IAPI

Serviços de Assistência Especializada IAPI

Centro de Referência em Tuberculose Navegantes

Abaixo, também estão os serviços que terão fechamento antecipado, às 13h, devido à falta de água:



Atenção primária

Unidade de Saúde Alto Erechim

Unidade de Saúde Calábria

Unidade de Saúde Campo Novo

Unidade de Saúde Cidade de Deus

Unidade de Saúde Cristal

Unidade de Saúde Cruzeiro do Sul

Unidade de Saúde Estrada dos Alpes

Unidade de Saúde Glória

Unidade de Saúde Graciliano Ramos

Unidade de Saúde Ilha da Pintada

Unidade de Saúde Ilha do Pavão

Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros

Unidade de Saúde Jardim Cascata

Unidade de Saúde Jardim das Palmeiras

Unidade de Saúde Monte Cristo

Unidade de Saúde Nonoai

Unidade de Saúde Nossa Senhora de Belém

Unidade de Saúde Osmar Freitas

Unidade de Saúde Parque dos Maias

Unidade de Saúde Rincão

Unidade de Saúde Santa Anita

Unidade de Saúde Santa Tereza

Unidade de Saúde São Vicente Mártir

Unidade de Saúde Vila Jardim

Unidade de Saúde Vila Pinto

Atenção Especializada: