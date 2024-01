Falta de luz ainda atinge 416 mil pontos no Rio Grande do Sul

Milhares de gaúchos ainda seguem sem luz no início da tarde desta quinta-feira (18) em função do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na noite de terça-feira (16). A instabilidade causou destruição e uma morte em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. As fortes chuvas e os ventos de mais de 100 km/h derrubaram árvores, galhos, postes e outros objetos, afetando o fornecimento de energia elétrica. Mais de 1 milhão de clientes ficaram sem luz na quarta-feira (17), com o serviço sendo retomado aos poucos.

Na área atendida pela RGE, o grande volume de chuva, descargas atmosféricas e ventos acima de 100km/h, impactou o fornecimento de energia elétrica em diversos municípios. Os danos na rede elétrica foram provocados, principalmente, por galhos, árvores e objetos arremessados pelo vento. No pico do temporal, na madrugada de terça para quarta-feira, 714 mil clientes ficaram sem energia elétrica na área de concessão da empresa.

Com o trabalho das equipes da RGE, já foi possível normalizar o fornecimento para 442 mil clientes (62%). A empresa segue totalmente mobilizada e trabalha para restabelecer o fornecimento aos 272 mil clientes (dados das 11h) sem luz no menor prazo possível. As regiões mais afetadas são Metropolitana (170 mil), Vale do Taquari (27 mil), Vale do Rio Pardo (23 mil) Central (19 mil) e Vale do Sinos (9 mil).

A CEEE Grupo Equatorial, que chegou a ter 620 mil pontos sem luz na noite de terça, segue com 144 mil clientes sem energia elétrica na tarde desta quinta-feira em toda a área de concessão. Em Porto Alegre, moradores de bairros da Zona Sul relatam que o serviço ainda não foi restabelecido.