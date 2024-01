Únicas estações do Dmae que continuam sem energia são Tristeza e Ilhas

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) atualizou, às 19h, a situação das estações de Porto Alegre que foram afetadas pelo temporal. A Estação de Tratamento de Água (ETA) Moinhos de Vento foi ligada e começa a produzir água para depois ir para a distribuição. As ETAs Menino Deus e São João estão em fase de normalização. Elas ficaram mais de 10 horas sem energia elétrica e a retomada do abastecimento é gradual, podendo se estender nas partes mais afastadas da rede. A previsão de normalização é durante a noite e madrugada. Sem energia elétrica, no momento, estão as ETAS Ilhas e Tristeza, mas, conforme o Dmae, a CEEE Equatorial trabalha nos locais. "Mesmo com a retomada da energia, os locais vão começar a ser abastecidos ao longo do dia, podendo se estender até o final da quinta-feira (18)", informa o departamento em nota.