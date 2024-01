Porto Alegre segue com bloqueios no trânsito e problemas no transporte público

O município de Porto Alegre registrou, até às 16 horas desta quarta-feira (17), ao menos 250 de árvores caídas na cidade e 143 bloqueios de vias, afetando também o transporte público da cidade. Segundo o Centro Integrado de Coordenação de Serviços do município, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos já atuam nas remoções, com o auxílio de 11 motosserras cedidas temporariamente à Prefeitura.

• LEIA TAMBÉM: Energia em estações do Dmae é reestabelecida e água começa a voltar em 81 bairros de Porto Alegre

Ainda, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) comunicou que há 143 ocorrências de bloqueios nas vias da cidade, sendo 67 pontos de bloqueios totais por quedas de árvores, 14 por postes ou fios caídos e três por acúmulo de água, além de 59 bloqueios parciais.

Os impactos das chuvas causaram transtorno no transporte público, tanto na Trensurb, que já normalizou o funcionamento, quanto em diversas linhas de ônibus.

Quanto aos ônibus, as linhas 171, 345, 347, T3, T4, T5, T11 e B09 seguem com desvios de itinerário. Ao todo, 103 semáforos estão fora de operação por falta de energia. Os principais eixos atingidos são áreas Sul e Leste, nas avenidas Ipiranga, Aparício Borges, Cruzeiro do Sul e Wenceslau Escobar.

Ainda, segundo o órgão, o fornecimento de energia já foi restabelecido nas Estações de Água Tratada (ETAs) Menino Deus e São João. No entanto, em razão do período de desabastecimento, a retomada das atividades será gradual - podendo se estender nas partes mais afastadas da rede.

As equipes da CEEE Equatorial seguem trabalhando para normalizar os serviços das Estações de Tratamento de Água (ETAs) Moinhos de Vento, Ilhas e Tristeza. Dez das 22 Casas de Bombas de Águas Pluviais também estão sem luz.

Enquanto isso, a prefeitura está recebendo doações de água no Centro Administrativo Municipal, na Rua General João Manoel, 157, Centro Histórico, das 9h às 17h.