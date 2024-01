Aglomeração de morcegos assusta comerciantes no Centro de Porto Alegre

Desde a semana passada, os comerciantes da Galeria Elo Center, localizada na Rua Voluntários da Pátria, no Centro Histórico de Porto Alegre, estão sofrendo com uma situação inusitada: uma aglomeração de dezenas de morcegos nas janelas do segundo andar. As lojas da galeria se encontram no andar inferior.

Ao lado da galeria, há uma unidade do Mc Donald's que precisou ficar fechada na sexta-feira (12) e por algumas horas no sábado (13) por conta da presença dos animais. Nesta terça-feira (16), a lanchonete já funcionava normalmente.

A reportagem do Jornal do Comércio esteve no local na manhã desta terça e conversou com alguns comerciantes que preferiram não ser identificados. Eles alegaram estar muito incomodados com o cheiro que vinha dos morcegos e afirmaram que alguns colegas ficaram doentes a partir deste contato.

A Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) é quem atua nesses casos. Em nota, a secretaria presta esclarecimentos:

Morcegos são espécies nativas e não devem ser mortos ou feridos, conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/ 1998). A espécie exerce importante papel ambiental e se alimenta de insetos como cupins, baratas e mosquitos e mariposas.

Na ocorrência com morcegos, o procedimento permitido por lei é aguardar até que os animais abandonem o local e, após a saída, proceder a limpeza para remoção das fezes. As fezes podem ser removidas com aspirador de pó ou com auxílio de água sanitária.

Após a saída dos animais e limpeza, deve-se vedar todas as frestas para evitar a entrada de novos animais. O proprietário do local onde há ocorrência com morcegos é orientado a buscar um biólogo especializado para o manejo correto dos animais, dentro do que é permitido por lei.

O proprietário da Galeria Elo Center foi contatado, mas não foi obtido retorno até o fechamento desta reportagem.