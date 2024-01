Uergs abre seis cursos de especialização gratuitos no primeiro semestre

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) abriu processo seletivo para seis cursos de especialização que irão começar no primeiro semestre de 2024. De diversas áreas, os cursos terão turmas nas unidades em Caxias do Sul, Erechim, Frederico Westphalen, Porto Alegre e Santa Cruz do Sul. Os editais, conforme nota do governo gaúcho, já foram publicados e as inscrições ocorrem em diferentes períodos.

O curso de Gestão em Saúde Pública está na 6ª edição e é ofertado em parceria entre a Uergs e a Secretaria da Saúde (SES). Essa especialização recebe inscrições até 15 de janeiro. Também já estão com inscrições abertas os cursos de especialização em Educação Básica: Reflexões Teórico-práticas (Caxias do Sul); em Gestão e Desenvolvimento Rural (Frederico Westphalen); em Gestão Pública (Porto Alegre); e em Tecnologias Sustentáveis para a Agricultura e o Meio Ambiente (Santa Cruz do Sul). Para esses cursos é possível se inscrever até fevereiro.

O curso de Gestão Ambiental na Indústria, que será ofertado pela primeira vez na unidade universitária em Erechim, receberá inscrições de 12 de fevereiro a 26 de março. A Uergs não cobra mensalidade pelos cursos de graduação e de pós-graduação. Os editais com os critérios de seleção, o número de vagas e as demais informações sobre os cursos estão no site da Uergs.



Relação de cursos com as respectivas unidades de oferta e os períodos de inscrição:



Gestão em Saúde Pública - 6ª Edição em Porto Alegre - inscrições até 15/1

Educação Básica: Reflexões Teórico-Práticas - 1ª Edição em Caxias do Sul - inscrições de 9/1 a 12/2

Gestão Pública - 6ª Edição Reformulada em Porto Alegre - inscrições de 9/1 a 16/2

Gestão e Desenvolvimento Rural - 1ª Edição em Frederico Westphalen - inscrições de 9/1 a 25/2

Tecnologias Sustentáveis para a Agricultura e o Meio Ambiente - 1ª Edição em Santa Cruz do Sul - inscrições de 9/1 a 25/2

Gestão Ambiental na Indústria - 1ª Edição em Erechim - inscrições de 12/2 a 26/3