Região Sul do Brasil tem temporais entre esta quarta e a quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de “Perigo” entre a manhã desta quarta-feira (10) e 10h de quinta-feira (11) e possibilidade de temporais nos três estados da Região Sul. Pode chover forte (50mm/dia até 100mm/dia), com trovoadas, queda de granizo, rajadas de vento entre 60km/h e 90km/h em áreas isoladas do Rio Grande do Sul; de Santa Catarina; e do Paraná.Entre o fim da manhã e a noite de quinta-feira (11/01/2024) a instabilidade de concentrará no Norte gaúcho, podendo atingir ainda todas as áreas de Santa Catarina e do Paraná.