Abertura das propostas para uso da área do antigo Posto da Redenção é alterada

abertura das propostas para uso da área do antigo Posto da Redenção foi alterada para o dia 19 de janeiro; a decisão foi publicada do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta segunda-feira (8). Localizado na Avenida Osvaldo Aranha com a Rua José Bonifácio, o espaço está fechado desde julho de 2021 será ocupado por uma operação gastronômica

propostas seriam conhecidas no dia 12 de janeiro Anteriormente, as, mas um dos interessados questionou um ponto do edital, que precisou ser alterado, conforme a assessoria de imprensa da Secretaria de Administração e Patrimônio (Smap).

Assim, a Sessão Pública de abertura será às 14h do dia 19 de janeiro. As demais informações do edital permanecem inalteradas, conforme consta no Dopa.

Entenda o caso

O terreno de 462m² pertence ao município de Porto Alegre e foi cedido para a instalação de um posto de combustível em 1971. O Termo de Concessão de Uso da área para BR Distribuidora, atual Vibra Energia, tinha validade de 20 anos e foi renovado duas vezes. Apenas em outubro de 2021 a Vibra Energia informou à prefeitura sua intenção de devolver o imóvel. Em março de 2022, a empresa iniciou a descaracterização do imóvel, que está desocupado desde então.