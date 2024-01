Morre morador que estava internado após explosão em prédio de Porto Alegre

Morreu na tarde desta segunda-feira (8) um dos feridos na explosão que ocorreu no dia 4 deste mês em condomínio na bairro Rubem Berta, localizado na zona norte de Porto Alegre. A vítima foi Tiago Lemos, de 38 anos.

Lemos era morador do local e se encontrava internado no Hospital Cristo Redentor deste o ocorrido. Segundo o hospital, Tiago sofreu falência múltipla de órgãos, originada de complicações causadas por queimaduras em 90% do corpo. De acordo com o Grupo Hospitalar Conceição, ainda há uma pessoa que segue na UTI do Cristo Redentor em estado grave em razão da explosão.

Os dois bombeiros feridos enquanto atendiam a ocorrência sofreram queimaduras mas já foram liberados. Os outros moradores que tiveram algum tipo de ferimento e necessitaram de atendimento também já foram liberados.