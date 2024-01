Terça-feira deve ter clima instável no Rio Grande do Sul

Mais um dia de tempo instável com variação de nuvens e pancadas de chuva no Estado. O abafamento será intenso na madrugada e começo do dia com mínimas ao redor de 23 a 25°C em muitos municípios gaúchos, informa a MetSul Pela manhã poderão ocorrer pancadas de chuva e temporais isolados na Metade Oeste. Há potencial para chuva forte e tempestades com vento e granizo. Da tarde para a noite a chuva se espalha e atinge também partes do Norte e do Leste gaúcho. O calor segue a tarde com máximas entre 31 e 33°C em diversas regiões do Estado. O tempo fica abafado desde cedo com sol e variação de nuvens na capital. Pancadas de chuva poderão ocorrer e há risco de temporais, sobretudo, à tarde. Na quarta (10) a instabilidade diminui e o sol aparece mais com maior amplitude térmica. Na quinta (11), volta a chover.RIO GRANDE DO SULMáxima: 35°CMínima: 18°CPORTO ALEGREMáxima: 30°CMínima: 24°C