Novos controladores de velocidade começam a operar em Porto Alegre

Nove novos medidores eletrônicos de velocidade do tipo fixo redutor (lombada eletrônica) começam a operar a partir desta segunda-feira (8), na capital gaúcha. Com o acréscimo desses equipamentos, Porto Alegre passa a ter 38 pontos monitorados por lombadas eletrônicas. As informações foram divulgadas pela prefeitura.

Segundo a prefeitura, os locais foram definidos em estudos técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), com prioridade para os corredores de ônibus com mais registros de atropelamentos. Os novos controladores foram instalados nos corredores de ônibus das avenidas João Pessoa e Bento Gonçalves, na rua Cruzeiro do Sul (região da Tronco) e na avenida Protásio Alves.



Os medidores, equipados com display, estão situados em locais com limite de velocidade indicado por placas de trânsito. As novas lombadas eletrônicas também vão atuar como câmeras de videomonitoramento com capacidade de leitura de placas através do sistema OCR (Optical Character Recognition), que identifica veículos em situação de furto ou roubo, integrado com o sistema de cercamento eletrônico da cidade.



Veja onde estão localizados os novos controladores eletrônicos:



- Rua Cruzeiro do Sul, 1584 - B/C

- Avenida João Pessoa, 567 - corredor de ônibus B/C

- Avenida João Pessoa, 835 - corredor de ônibus C/B

- Avenida Bento Gonçalves, 2873 - corredor de ônibus C/B

- Avenida Bento Gonçalves, 3065 - corredor de ônibus B/C

- Avenida Bento Gonçalves, 5211 - corredor de ônibus B/C

- Avenida Bento Gonçalves, 5017 - corredor de ônibus C/B

- Avenida Protásio Alves, 8600 - B/C

- Avenida Protásio Alves, 8415 - C/B