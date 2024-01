Falta de manutenção no parquinho da Redenção mobiliza comunidade em Porto Alegre

Aconteceu nesta quinta-feira (4), às 15h, uma reunião do Coletivo Preserva Redenção e entes da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude e de Serviços Urbanos, para buscar a conservação do parquinho da redenção, após relatos de falta de manutenção e condições adequadas para as crianças que frequentam o local.

Segundo o movimento, que já havia enviado uma carta ao município, as reivindicações dessa reunião envolvem a conservação permanente da praça. "Certamente, pelo estado que a gente vê, de deterioração, está no mínimo há três anos sem conservação", conta Paulo de Tarso, integrante do Preserva Redenção.

Ele cita, ainda, que são reformas básicas, e problemas simples, como ripas faltantes, parafusos expostos, escadas e trepa-trepas remendados, balanços amarrados e partes de brinquedos retirados que, em alguns casos, "nós mesmos tiramos de lá", relata, por estarem sustentados apenas por cordas de nylon. Na visão dele, a falta de manutenção básica faz com que as obras, quando realizadas, sejam maiores. Segundo o integrante do movimento, é "uma questão de zeladoria" que demanda preservação contínua.

Para o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Vinicius Kaster, que compareceu para realizar a vistoria na praça, a intenção da secretaria é verificar se o caso realmente se confirma, e, se apresenta riscos às crianças que lá frequentam. "A gente vai resolver o quanto antes", conta.

Segundo ele, também, um orçamento contínuo para conservação e preservação seria matéria da Secretaria de Serviços Urbanos, responsável pela manutenção, que também estava presente no evento para averiguar a situação. Porém, as reformas "não são questão de investimento. São coisas simples", complementa.