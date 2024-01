Aumento do pedágio na região Sul está previsto no contrato de concessão, diz Ecosul

Bárbara Lima e Thiago Müller

motivo que gerou protestos na quarta-feira em Camaquã e próximo à praça de Pedágio de Capão Seco A Ecosul, concessionária que administra cinco praças na BR-116 e BR- 392, na região Sul do Rio Grande do Sul, afirmou, nesta quinta-feira (4), que o reajuste anual do pedágio,, está previsto no contrato de concessão. A tarifa atual é de R$ 19,60 para veículos leves.

"O motivo do reajuste de 2024 ter sido de 28,9% é a recomposição dos reajustes não realizados em 2021 e 2023, além do atraso do reajuste de 2022, que ocorreu somente em novembro daquele ano. Ou seja, são quase quatro anos em um só reajuste", escreveu, em nota, a empresa. Sobre o contrato, a concessionária informa que "está à disposição para dialogar com os órgãos governamentais (União, Estado e prefeituras), entidades e lideranças sobre todas as melhorias possíveis no contrato de concessão."