Região Metropolitana de Porto Alegre tem reajuste no transporte público nesta quarta-feira

A Região Metropolitana de Porto Alegre sofreu um reajuste de 5,6% nas tarifas de transporte público nesta quarta-feira (3). A mudança na tarifa é a segunda em um intervalo de seis meses, sendo que a primeira, de 6%, aconteceu em agosto de 2023. A medida, dividida em duas parcelas, faz parte de um acordo com o governo estadual, que evitou reajustes durante a pandemia de Covid-19, segundo a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan). Ainda, a Fundação explica que modalidades semidireto e executiva permanecem com os valores inalterados.

O aumento resulta em um impacto em mais de 500 linhas em operação, nos 34 municípios na região, que são atendidos por 22 empresas ou consórcios, segundo o órgão. Viamão, cidade ao redor da capital, terá uma tarifa que chega a R$ 8,35, para transporte intermunicipal.

O Deputado Matheus Gomes (PSOL) discorda da medida e relata que há meses pressiona a Metroplan e o governo do estado para que eles "impeçam as empresas de agir dessa maneira". Ele ressalta que os aumentos de tarifas são autorizados pela Fundação. Mesmo assim, "é um órgão publico que deveria prestar serviço as pessoas que usam os transportes, e não apenas aos empresários".

Ele explica que há altos subsídios para o sistema de transporte público. E, mesmo com esse investimento na cadeia de transporte como um todo, os custos são passados diretamente à população, com aumento de tarifas. Segundo ele, o governo estadual já ofereceu subsídio às empresas "como no final de 2022, mais de R$100 milhões às empresas da região metropolitana". Na prática, para o deputado, "a gente paga duas vezes, primeiro com as isenções que existem ao setor do transporte, à investimento direto do orçamento do estado e na sequência ainda pagamos com o aumento da tarifa, como população".

Segundo Gomes, alternativas, que precisam ser construídas nesse momento, como regulamentar um sistema de transporte público que responsabilize as três esferas, União, estado e município, acerca do aumento do investimento no transporte, "porque transporte é um direito da população".