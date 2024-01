Motoristas enfrentam lentidão no retorno do Litoral para Porto Alegre

O movimento de retorno do feriadão de Ano Novo do Litoral Norte é intenso nas rodovias do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (1º). A maior lentidão de veículos ocorreu na BR-290, a freeway, em Gravataí e em Santo Antônio da Patrulha, no sentido Litoral/Porto Alegre.

No começo da tarde, em função da grande circulação na rodovia, a CCR ViaSul chegou a liberar o acostamento do km 1,5 até o km 70 para o tráfego de carros. Porém, em razão do grande fluxo no acostamento, a concessionária decidiu suspender a passagem de automóveis por volta das 15h.

A estimativa da concessionária é de que 72,2 mil mil veículos voltassem do Litoral Norte pela freeway nesta segunda-feira rumo a Porto Alegre.

Conforme a CCR ViaSul, mais de 423 mil automóveis se deslocaram pela rodovia no feriadão em ambos os sentidos, dos quais quase 190 mil seguiram rumo ao litoral gaúcho para curtir o Ano Novo, enquanto cerca de 235 mil condutores viajaram no sentido a Porto Alegre.

Porém, o tráfego mais intenso segundo a concessionária será concentrado na terça-feira (2) quando quase 87 mil veículos estarão retornando a Porto Alegre. Na BR 116, o movimento também foi intenso desde as 14h desta segunda-feira (1º). A rodovia chegou a ficar com o trânsito lento nas cidades de Canoas, Esteio e São Leopoldo.

No retorno das praias do Litoral Norte, a expectativa da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) é que o volume de tráfego fique acima do normal no final da tarde de segunda-feira. A estimativa para a ERS-474 é de 14,5 mil veículos, um movimento 167% acima do normal. Na ERS-040, a tendência é que 24,9 mil veículos retornem das praias, tráfego 71% acima. Já para quem estava na Serra e região das Hortênsias, o fluxo aumentará 101% na ERS-235, em São Francisco de Paula; 52% na praça de pedágio de Gramado, na ERS-235, e 32% na ERS-115.

Na terça-feira (2), principalmente nas primeiras horas da manhã, o fluxo estimado ficará acima do normal em todas as rodovias administradas. A estimativa para a ERS-474 é de 16,5 mil veículos, um movimento 279% acima do normal. Na ERS-040, a tendência é que 28,9 mil veículos retornem das praias, tráfego 125% acima. Já para quem estava na Serra e Hortênsias, o fluxo aumentará 120% na ERS-235, em São Francisco de Paula; 67% na praça de pedágio de Gramado, na ERS-235, e 52% na ERS-115.