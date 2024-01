Primeiro bebê de 2024 nascido no Hospital Moinhos de Vento é um menino

Os primeiros minutos de 2024 foram marcados pelo nascimento do bebê Henry Braga Martinelle às 00h04 de 1º de janeiro de 2024 no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Henry nasceu medindo 49cm e pesando 3.360 gramas. As informações são do Hospital Moinhos de Vento.O bebê fez a alegria dos pais Monique Souza da Silva e Devanir Ataídes, que pretendem homenagear os avós ao dar os sobrenomes deles ao menino. “Na virada de ano, nós ganhamos o maior presente: o amor de nossas vidas. Superou todas as nossas expectativas e veio nos trazer amor, alegria e prosperidade. O bebê Henry chegou para trazer muita luz a todos nós”, falou a mãe, emocionada. “Ajudar na chegada de um filho a esse mundo é sem dúvida uma das maiores emoções que podemos sentir”, destacou Evandro Fortuna, médico obstetra do Hospital Moinhos de Vento que fez o parto. “Estar ali nesse momento, nos primeiros minutos de 2024, é o verdadeiro simbolismo de uma nova vida, do começo de uma razão de vida para os pais. É tudo muito gratificante”, exaltou.