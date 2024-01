2024 começa com predomínio de sol e calor no Rio Grande do Sul

O primeiro dia de 2024 terá predomínio de sol em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul Meteorologia, períodos de maior nebulosidade poderão ocorrer e entre a tarde e a noite não se descarta a possibilidade de pancadas isoladas de chuva em cidades da Metade Norte e também entre a Campanha e a Zona Sul. A temperatura sobe gradativamente e faz calor com máximas ao redor de 30°C. Nesta primeira semana de janeiro, a tendência é da instabilidade seguir presente em cidades da Metade Norte e Leste do Estado com aberturas de sol e chuva típica de verão no turno das tardes. Entre a terça (2) e a quinta-feira (4)o sol aparece com variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas e passageiras, típicas de verãoEm Porto Alegre, o sol predomina neste começo de 2024 com previsão de aquecimento e sensação de calor. A partir de terça, a instabilidade típica de verão favorece pancadas rápidas e isoladas de chuva nos fins de tarde, contudo, o sol tende a predominar na Capital e região. RIO GRANDE DO SULMáxima: 33°CMínima: 12°CPORTO ALEGREMáxima: 30°CMínima: 18°C