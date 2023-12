Morre garçom que ficou conhecido no clássico restaurante Copacabana

O tradicional restaurante Copacabana, que desde a pandemia opera somente por telentrega no bairro Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre, informou o falecimento do garçom Eloi Martins. “Por anos, ele foi uma das figuras mais emblemáticas da nossa equipe, encantando clientes e colegas com sua simpatia e bom humor”, diz o post de despedida no Instagram. Martins conhecia e era conhecido pelos personagens porto-alegrenses. Ele sabia, por exemplo, qual era o prato favorito do jornalista Paulo Sant’Ana.A cerimônia de despedida acontece nesta sexta (29), das 11h às 14h30min, na capela IV do Cemitério João XXIII. “Desejamos força aos familiares neste momento”, complementa o empreendimento. Clientes manifestaram pesar pela notícia. “Um querido, baita profissional!!! Meus sentimentos aos familiares!”, escreveu Vivi Cati.