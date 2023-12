Sexta-feira deve ter aumento de nuvens em todo o Rio Grande do Sul

A passagem de uma frente fria pelo Estado provoca aumento de nuvens e pancadas de chuva em todas as regiões nesta sexta-feira (29). A perspectiva é de pancadas de chuva irregulares, contudo, de acordo com a MetSul, modelos projetam maiores acumulados na Metade Oeste com 50 a 100 mm em alguns pontos. Há risco de tempestades com raios, rajadas de vento e granizo isolado. Apesar da instabilidade o tempo ainda fica muito abafado com máximas perto de 30°C. No período da noite o vento ingressa do quadrante sul e começa a mudar o padrão de temperatura. O fim de semana será de sol e refresco.Em Porto Alegre, o tempo fica instável e alterna pancadas de chuva, sol e temporais isolados. O abafamento predomina com refresco à noite. No último fim de semana do ano o sol predomina e refresca. A virada do ano terá céu claro e temperatura baixa para esta época do ano. O 1° dia de 2024 terá sol. RIO GRANDE DO SULMáxima: 32°CMínima: 18°CPORTO ALEGREMáxima: 27°CMínima: 22°C