Calor forte volta ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

Uma corrente de vento Norte passa a predominar com intensidade transportando ar quente na direção do Estado nesta quinta-feira (28). De acordo com a MetSul, a tendência é de predomínio de sol e forte aquecimento, e a temperatura dará um salto com previsão de desconforto. As maiores marcas de temperatura deverão ocorrer na Metade Oeste. Da tarde para a noite áreas de instabilidade se formam com previsão de pancadas de chuva e temporais isolados que avançam pelas fronteiras Oeste e Sul. Na Metade Norte a expectativa é de o tempo seguir seco e abafado. Em Porto Alegre e na região metropolitana, previsão de uma quinta-feira típica de verão. Na sexta (29) o abafamento segue com previsão de pancadas de chuva e temporais isolados. No fim de semana o tempo firma novamente e a temperatura entra em declínio. RIO GRANDE DO SULMáxima: 38°CMínima: 12°CPORTO ALEGREMáxima: 36°CMínima: 17°C