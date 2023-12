Ulbra fecha programas de pós-graduação e desliga professores

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), que tem atuação nas regiões Sul, Norte e Centro-Oeste do País, confirmou o fechamento de seus cinco programas de pós-graduação (PPG), que contêm cinco cursos de mestrado e quatro de doutorado. A instituição não confirmou, porém, o número exato de demissões que atingiu os respectivos docentes do programa.

Segundo a assessoria de comunicação da instituição, "muitos professores dos PPGs são também professores da Graduação. Então a descontinuidade dos PPGs não significa necessariamente o desligamento dos professores, pois eles também são professores na Graduação, que segue com seus cursos normalmente", informou, pontuando que "não há um número oficial" de demissões.

Segundo a mantenedora da Ulbra, a Aelbra, "a reestruturação do quadro de colaboradores e a descontinuidade dos programas de pós-graduação são medidas de gestão permanentes e inerentes às atividades da instituição de ensino, inserida no contexto da recuperação judicial, com o objetivo de garantir a sustentabilidade econômica e o cumprimento do novo plano, aprovado recentemente após ampla discussão e participação de todos os credores e da procuradoria-geral da fazenda nacional".

Ainda de acordo com a entidade, "os alunos, em curso da Pós-Graduação, têm a total garantia da conclusão dos cursos em andamento, sem qualquer prejuízo acadêmico".

Segundo Marcos Fuhr, diretor do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS), a entidade se reunirá com os docentes dos programas extintos de pós-graduação na próxima semana, e também aguarda o término do recesso de fim de ano para buscar um encontro com os membros da Aelbra, mantenedora da Ulbra.

O objetivo é, de acordo com Fuhr, assegurar que as indenizações rescisórias serão pagas imediata e integralmente aos docentes demitidos, e entender como ficará o vínculo contratual dos professores que seguirão atuando até o fim definitivo dos cursos de pós-graduação, que continuam para os alunos já matriculados.

"O que nos preocupa é o esvaziamento contratual, com a diminuição gradual da carga horária dos docentes. São entre 80 e 90 professores que têm um vínculo de 40h e que vão perder sua carga horária de pesquisa, por exemplo. Queremos saber em que condições esses professores vão atuar", questiona o dirigente.

De acordo com Fuhr, as informações passadas por docentes é de que a Ulbra desligou 65 professores, dos quais 50 atuam nos campi gaúchos da instituição, e outros 15 nas demais regiões. A Ulbra informou que não tem informações oficiais sobre as demissões. "A maior parte das demissões não é de professores dos PPGs", afirma o diretor do Sinpro/RS. "Infelizmente demissões têm sido uma constante nesta época do ano, em várias instituições. A educação superior vive uma crise desde 2015, 2016", reconhece.