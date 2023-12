Confira a rota do ciclone que se formou no dia do Natal no RS

No dia de Natal (25), o clima amanheceu entre nuvens e com um pouco de vento em Porto Alegre. Apesar disso, a MetSul Meteorologia alertou para um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul, que provoca chuva e temporais isolados nos três estados da região ao longo desta segunda-feira. Segundo o instituto, a instabilidade aumentou entre a madrugada e de manhã no Rio Grande do Sul, avançando na sequência para Santa Catarina e o Paraná.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o ciclone se forma a partir de uma área de baixa pressão que avança entre a madrugada e manhã desta segunda-feira para o Rio Grande do Sul e o Uruguai a partir do Nordeste da Argentina, gerando chuva e tempestades isoladas.



À tarde, a baixa pressão se aprofundará rapidamente na costa gaúcha e seguirá se intensificando à noite ainda a Leste do estado e do Uruguai, movendo-se para Leste. Com isso, o tempo já deve apresentar melhoria em várias cidades gaúchas durante a tarde deste dia de Natal.

Na terça-feira, a rota do ciclone indica que o sistema se organiza mais e ganha força, entretanto estará se distanciando do continente e terminará o dia muito longe da costa do Sul do Brasil, atuando em mar aberto no Atlântico Sul, sem oferecer riscos para a área continental.

Na quarta, o ciclone vai estar posicionado ainda mais longe do continente. Haverá dois momentos de vento durante a atuação deste ciclone. No primeiro, quando da sua formação, podem ocorrer alguns vendavais na passagem de fortes áreas de instabilidade. São rajadas fortes de curta duração e típicas de temporais. No segundo, com o ciclone maduro na costa, o vento ocorre com rajadas que se intercalam com vento fraco a moderado por horas.

Ainda conforme a MetSul Meteorologia, podem ocorrer eventos localizados de chuva muito intensa em curto período com acumulados muito altos, capazes de gerar alagamentos e inundações repentinas em algumas cidades. No geral, porém, os volumes de precipitação não tendem a ser muito altos porque a instabilidade será de passagem rápida.