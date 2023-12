Noite de Natal pode ter pancadas de chuva em Porto Alegre

Segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este domingo (24), pancadas de chuvas e trovoadas isoladas são esperadas em diversas capitais, como Porto Alegre.

Boletim da Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) do Estado, na madrugada e manhã da segunda-feira (25), as tempestades devem avançar pela Campanha e

metade Norte do Estado, trazendo transtornos por conta das chuvas intensas, eventual queda de

granizo e ventos que podem passar dos 90 km/h durante os temporais, devido à formação de um

sistema de baixa pressão sobre o oceano, dando origem a um ciclone extratropical e ao avanço de

uma frente fria.

Os acumulados podem variar entre 40 e 80 mm/dia. Além disso, os ventos serão constantes com velocidades acima dos 70 km/h na faixa Leste. Na terça-feira (26), o tempo volta a ficar firme sobre o RS, com mínimas entre 10 e 17°C e máximas, dos 23 aos 27°C. A tendência é que na quarta-feira (27), o tempo siga semelhante ao dia anterior.