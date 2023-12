Como chegar aos 60 anos em boa forma e com saúde?

Nesta semana, o ator norte-americano Brad Pitt fez 60 anos e não faltaram comentários sobre a boa forma do astro. Embora as condições do galã se diferenciem da realidade da maior parte dos demais “mortais”, é possível encontrar brasileiros - tanto homens quanto mulheres - chegando à sexta década de vida na ativa, com disposição e saúde.

O modelo Nilvan Guerino Marino, que vive em Florianópolis, é um exemplo. Com 60 anos, Nil, como é conhecido, virou notícia ao postar um vídeo em suas redes sociais onde mostrava a permissão para utilizar vaga de idoso, tendo sido questionado por internautas se realmente tinha essa idade.

Qual o segredo para completar 60 anos e aparentar menos? Nil conta que desde cedo praticou atividades físicas. Na infância nadava no clube da cidade onde nasceu, em General Salgado (SP), e a partir da adolescência passou a jogar vôlei e basquete. Com 18 anos, ingressou na faculdade de Educação Física e aos 21 anos já estava formado.

“Em 1983 conheci a calistenia, que nada mais é do que você se exercitar com o peso do seu corpo. Não precisa nem de academia, você pode fazer exercícios em casa, na rua, parques. Sempre tive atividade física na minha vida”, afirma.

Por 26 anos, foi dono de academia, e durante o período não só dava aulas como mantinha a própria rotina de treinos. “Tem que correr atrás, porque se nós comermos três mil calorias e não gastarmos é uma questão matemática, a gente engorda”, reforça.

Disciplinado, Nil cozinha a própria comida. A dieta não inclui frituras, industrializados, fast food e leite. É baseada em muitas frutas, ovos, carnes, saladas e grãos, com espaço para um café preto após as refeições e um pedaço de doce, mas sem exagero. Entre os hábitos que contribuem para o bem-estar estão não jantar tarde e dormir cedo. Em relação ao álcool, quando bebe a escolhida é a cerveja artesanal, mas sem excesso, no máximo duas.

E como ficam os cuidados com a pele? Adepto do uso do protetor solar e do retinol, Nil só fez um procedimento estético, que foi uma micropigmentação nos lábios. Há alguns anos faz complementação com vitaminas, ômega 3, clorela e maca peruana, apelidada de “Viagra dos incas”. “Comecei a tomar antes dos 40, é muito bom para a próstata e para a libido”, garante.

O educador físico diz que o vigor para as mais variadas atividades segue o mesmo de quando era jovem e que se sente como se tivesse 20 anos. A disposição é atribuída à qualidade de vida e aos bons hábitos que sempre manteve.

A parte mental também é muito importante. Nil, que ficou viúvo após um relacionamento de 36 anos, não nega ser imune às tristezas, mas avalia que elas não podem tomar conta da pessoa. A dica é, quando atingido por algo triste, não se deixar abater. “A tristeza tem que durar algumas horas e pronto. Vai pensar em coisa boa, ajudar alguém, praticar o altruísmo. Tem muitas coisas pra se apegar, não pode ter falta de gratidão. Quem não cuida da mente e fica sempre com pensamentos negativos se prejudica”.

Questionado se o fato de ser procurado para falar sobre estar com 60 anos incomoda, Nil afirma que não vê problema nenhum e se diz orgulhoso. “Eu adoro envelhecer. Quero ficar bem velhinho, se Deus me der essa oportunidade, quero viver muito. Fico feliz de saber que inspirei muitas pessoas a fazerem atividade física depois que começaram a me acompanhar”, afirma.



População está preocupada em envelhecer bem

O Rio Grande do Sul tem a população idosa mais expressiva do Brasil. Segundo os dados do censo do IBGE, 14,1% dos gaúchos têm 65 anos ou mais. “Estamos vendo essa população crescer e naturalmente existe a preocupação em envelhecer bem”, afirma Dirceu Reis da Silva, coordenador médico do Programa de Saúde - Viver Bem da Unimed Porto Alegre.

Silva diz que as pessoas têm procurado espontaneamente programas que contribuam para viver a maturidade de forma saudável. A preocupação com o autocuidado está mais presente. Doenças como hipertensão, diabetes, cardiovasculares, renais e doenças neurológicas estão relacionadas ao perfil prévio de vida. “Uma pessoa obesa tem mais risco de desenvolver diabetes, quem consome produtos com muito sal provavelmente vai ter mais risco de hipertensão”, compara. Na outra ponta, quem se “desafia”, quer seja lendo, jogando cartas, xadrez ou conversando com amigos tem uma preservação neurológica melhor.

O ambiente social no qual a pessoa vive tem relação direta com a saúde. “Para o idoso, quanto mais relações significativas com amigos e familiares, mais ele tem essa robustez de vínculos afetivos. Ele tem a preservação de satisfação no longo prazo e de ter manutenção da sua funcionalidade”, salienta.

A funcionalidade, exemplifica Silva, está no fato da pessoa poder fazer atividades corriqueiras, como serviços bancários, ir aos compromissos médicos e a eventos sociais de toda ordem. “Se envolver em grupos comunitários, por exemplo, está relacionado ao grau de suporte social que a pessoa tem, às relações que desenvolve ao longo da vida”, afirma.

Para quem nem sempre manteve hábitos saudáveis, Silva diz que é possível minimizar os efeitos. É o caso de quem fuma, por exemplo. Se a pessoa parar com o cigarro, em poucos meses terá uma melhora nos pulmões, brônquios e traqueia.

A Unimed oferece o Programa de Saúde Viver Bem, destinado à prevenção e promoção da saúde para diferentes faixas etárias. No caso dos idosos, são iniciativas ligadas a questões como memória, com atividades lúdicas, e também esportivas e recreativas. O programa é aberto para a comunidade em geral e não só usuários da Unimed. Mais informações em www.unimedpoa.com.br/viverbem.