Movimento aumenta nas lotéricas para apostas na Mega da Virada

O movimento de apostas da Mega-Sena da Virada está começando a se intensificar nas agências lotéricas de Porto Alegre. O prêmio estimado em R$ 550 milhões leva os apostadores a fazerem diversos planos com a "bolada" que será sorteada no dia 31 de dezembro. Na lotérica Bom Fim, na avenida Osvaldo Aranha, os funcionários afirmaram que os clientes além de pagarem contas de luz, telefone ou água e faturas do cartão de crédito, aproveitam para apostar na Mega da Virada.

A enfermeira Maíra da Silva Galvão, que trabalha no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), disse que já fez apostas pelo aplicativo e participou de dois bolões com o grupo de colegas de trabalho. Residente em Morro Reuter, Maíra afirmou que já gastou R$ 200,00 em apostas. "Com o prêmio, vou ajudar a minha família, os meus colegas e os pacientes do 6º Sul, além de parar de trabalhar"', destacou a enfermeira que sonha a voltar a morar no Pará, sua terra natal, onde pretende comprar uma casa na praia.

Morador do bairro Santa Cecília, o aposentado Luís Toldo, de 83 anos, informou que jogará no mínimo 30 cartões. "Com o prêmio, a minha primeira ação será viajar para a Itália, onde ficarei talvez uns dez dias. Depois, quero conhecer o Japão", comentou. Com o dinheiro do prêmio, Toldo pretende também ajudar uma instituição de caridade em Porto Alegre.

Na Bolada Loterias, na avenida Venâncio Aires, o aposentado João Fernandes disse que já fez 20 jogos da Mega da Virada. Ele pretende ajudar os cinco filhos e os irmãos. Fernandes compraria uma casa em Bagé, a sua terra natal, onde passaria a morar.

As apostas da Mega da Virada começaram no dia 13 de novembro. O concurso especial da Mega-Sena, de número 2.670, vai pagar o prêmio estimado de R$ 550 milhões, o maior já anunciado pelas Loterias Caixa. Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada somente nos canais oficiais das Loterias Caixa: as mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias Caixa, no app Loterias Caixa (IOS e Android), além da Internet Banking Caixa, exclusivo para a Mega-Sena e correntistas da Caixa.

Para jogar na Mega da Virada, é preciso marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. O valor da aposta simples, com seis números, custa R$ 5,00.

O apostador também pode aumentar as suas chances de ganhar ao realizar apostas em grupo por meio do Bolão Caixa. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão de no mínimo dois e no máximo 100 cotas.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 3,3 milhões no primeiro mês de rendimento. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 40 iates de luxo, no valor de R$ 13,7 milhões cada.