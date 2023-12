Agentes capturam 59 escorpiões amarelos no Centro de Porto Alegre

Agentes de combate a endemias capturaram 59 escorpiões amarelos em ação realizada na noite desta terça-feira (19) no Centro Histórico de Porto Alegre. Foram vistoriadas 81 caixas de luz e telefonia nas rua Annes Dias, Praça Dom Feliciano, rua dos Andradas, Pinto Bandeira, Otávio Rocha e rua Senhor dos Passos. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Prefeitura de Porto Alegre recomenda vacinação contra febre amarela

O trabalho foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Núcleo de Fiscalização Ambiental da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), com a participação de agentes de combate a endemias e biólogo, com apoio de profissionais do Dmae para abertura das caixas.A região do Centro Histórico, principalmente ona Capital. Em 2023, foram notificadas à DVS 524 capturas ou visualizações do animal em diferentes bairros. Somente em ações noturnas, foram capturados 359 escorpiões amarelos neste ano, incluindo as capturas dessa terça-feira. Neste ano, seis acidentes foram notificados à DVS, quando a vítima é picada e necessita atendimento médico: dois no Centro, dois no Mário Quintana e dois no bairro Anchieta.A recomendação da prefeitura para quando os animais forem avistados é que a(telefone, APP 156+POA ou meio eletrônico) informando o local exato da ocorrência. Em caso de(HPS), único local da cidade com o soro antiescorpiônico., capaz de provocar a morte da vítima em poucas horas, especialmente crianças, pessoas idosas ou com comorbidades. A picada é dolorosa, provoca dor intensa no local afetado, e o veneno se dispersa por todo o corpo.Por se alimentarem de baratas, apara a diminuição da população de escorpiões.