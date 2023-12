Em ação do Hospital Moinhos de Vento, Papai Noel entrega presentes a crianças do Morro da Cruz

Um Papai Noel sentado em seu trenó chegou à comunidade do Morro da Cruz, no bairro São José, em Porto Alegre, para fazer a alegria das crianças que frequentam o Coletivo Autônomo Morro da Cruz. Eduardo Borela, de dez anos, o Dudu, gosta muito de química e de ciências – e quer ser cientista da NASA. No entanto, para o Papai Noel, o presente que ele pediu foi mais lúdico. “Quero uma fantasia do Deadpool, com as duas espadas. Mas espadas de brincadeira!”, ele acrescentou, rindo.

O Dudu é uma das 100 crianças e jovens de seis a 14 anos contempladosna ação liderada pelo Instituto Moinhos Social (IMS), pilar social do Hospital Moinhos de Vento. Anualmente, a instituição organiza a campanha Adote uma Cartinha, transforme um sonho em realidade, reunindo cartinhas de crianças de diversas instituições da Capital.

“Todos os anos, nos mobilizamos para atender ao pedido de diversas crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social em nossa cidade. Essa iniciativa vai ao encontro do nosso propósito de cuidar das pessoas, dentro e fora do Hospital. É o resultado da solidariedade e da fraternidade de muitas pessoas – parceiros, colaboradores, pacientes, colegas, médicos do Hospital Moinhos de Vento, que entendem que Natal é sinônimo de esperança e de amor. Essas crianças são nosso futuro”, destaca o CEO Mohamed Parrini, que acompanhou a entrega dos presentes nesta segunda-feira (18).

Neste ano, 2,5 mil cartinhas foram adotadas. A iniciativa levará presentes a 13 entidades, incluindo o Coletivo Autônomo Morro da Cruz. “O mundo precisa de mais amor. E Natal é isso: afeto, atenção, carinho. Ver um sorriso e uma lágrima de emoção no rosto de uma criança é gratificante”, relatou o servidor público Dilceu dos Santos Flores Júnior, de 52 anos, voluntário do IMS.

Fundado em 2019, o Coletivo Autônomo Morro da Cruz tem como foco principal atividades de sociabilização e inclusão digital de alunos da rede pública, bem como acompanhamento psicológico das crianças e adolescentes e suas famílias. Hoje, atende cerca de 100 crianças e jovens – 52 crianças e 55 adolescentes. A instituição depende, em grande parte, de doações. Para doar, entre em contato por WhatsApp, no número (51) 99116-7532.

Instituições beneficiadas