Veja quais foram os nomes mais registrados em 2023 no Rio Grande do Sul

O ano se encaminha para o final e os cartórios do Rio Grande do Sul divulgaram a lista dos nomes maisregistrados no Estado em 2023. Nomes curtos, bíblicos e originais são a tendência observada nos registros de nascimento de bebês no Brasil no ano de 2023.

Miguel segue como o nome preferido, com 1.462 registros neste ano, seguido novamente por Helena, com 1.444 registros. Nomes como Gael, Davi, Ravi, Noah e Isaac entre os homens, e Maite, Liz, Aurora, Isis, Maya e Eloá, entre as mulheres, tem crescido e já figuram na lista dos 30 mais escolhidos pelos pais ao longo do ano em todo o RS.



Os dados completos catalogados pelos Cartórios brasileiros integram o Portal da Transparência do Registro Civil (https://transparencia.registrocivil.org.br/inicio), administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que reúne a base de dados de nascimentos, casamentos e óbitos registrados pelas unidades presentes em todas as 5.570 cidades brasileiras. Na plataforma é possível realizar buscas ano a ano em todo o território nacional, em regiões, estados e municípios, possibilitando ainda recortes por nomes simples e compostos.

Confira os 10 nomes mais registrados em 2023 no Rio Grande do Sul

1º - Miguel -1.462 registros

2º - Helena - 1.444 registros

3º - Arthur - 1.219 registros

4º - Cecilia - 1.176 registros

5º - Alice - 1.037 registros

6º - Theo - 1.014 registros

7º - Bernardo - 958 registros

8º - Heitor - 938 registros

9º - Aurora - 922 registros

10º - Gael - 892 registros



Os 10 Nomes masculinos mais registrados em 2023 no RS



1º - Miguel -1462 registros

2º - Arthur - 1219 registros

3º - Theo - 1014 registros

4º - Bernardo - 958 registros

5º - Heitor - 938 registros

6º - Gael - 892 registros

7º - Joaquim - 829 registros

8º - Davi - 825 registros

9º - Gabriel - 746 registros

10º - Anthony - 745 registros



Os 10 Nomes femininos mais registrados em 2023 no RS



1º - Helena - 1444 registros

2º - Cecilia - 1176 registros

3º - Alice - 1037 registros

4º - Aurora - 922 registros

5º - Maite - 849 registros

6º - Laura - 831 registros

7º - Maria Alice - 810 registros

8º - Antonella - 789 registros

9º - Livia - 682 registros

10º - Heloisa - 630 registros