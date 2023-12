Bairros de Porto Alegre ainda não têm previsão de reabastecimento de água

Bairros na zona Sul, Leste e norte de Porto Alegre ainda não têm previsão de retorno do abastecimento de água. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), os bairros afetados pelo alto consumo de água são Lomba do Pinheiro, Coronel Aparício Borges, algumas regiões do Morro da Cruz, Cefer II, Agronomia, Bom Jesus, Petrópolis, Chácara das Pedras e Três Figueiras. Além disso, o bairro Cascata tem falta de água por fuga em tubulação e Glória por manutenção corretiva.

O problema aconteceu após a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belém Novo, responsável pelo abastecimento dos bairros da zona Sul, Extremo Sul e Lomba do Pinheiro, ficar sem energia por quatro horas na última sexta-feira (15). Ainda de acordo com o Dmae, nas partes mais altas dos bairros, como é o caso da Lomba do Pinheiro, a água não consegue chegar a todos os moradores. A água entra nos reservatórios e quem mora mais próximo das redes consome.

Desde sexta-feira (15) até domingo (17), o Dmae enviou caminhões-pipa para suprir o abastecimento em regiões afetadas. De acordo com o departamento, o consumo elevado devido às altas temperaturas e a instabilidade no fornecimento de energia elétrica impactaram o fornecimento de água na Capital.



O Dmae enviou caminhões-pipas, que durante as últimas 72 horas distribuíram cerca de 503 mil de litros de água nos bairros Lomba do Pinheiro, São José, Coronel Aparício Borges e Restinga.



A prefeitura informou que irá buscar a CEEE Equatorial para uma reunião de alinhamento entre os órgãos e um possível ressarcimento pelos danos causados aos equipamentos dos moradores.