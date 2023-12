Condomínio em Porto Alegre fica sem luz e reclama de demora da CEEE

Calor insuportável e ainda risco de perder os ingredientes da ceia de Natal do condomínio. A situação atinge moradores de um condomínio na Zona Leste de Porto Alegre neste sábado (16). Moradores de uma das ruas do residencial Verdes Campos, na avenida Protásio Alves, 12000, estão completamente sem luz desde o meio-dia e tinham abastecimento precário desde o fim da tarde dessa sexta-feira (15) devido a um problema gerado pelo temporal.

"Vamos perder todos os itens da ceia do condomínio", preocupa-se a moradora da rua Vistor Osório Marona, Edilene Appelt, que está sem energia. Edilene relata que, em meio à chuva que atingiu a Capital nessa sexta-feira, uma árvore acabou afetando um poste da rede de energia, devido ao forte vento.

"Pegou fogo, e ficamos com uma fase. Chamamos a CEEE na sexta-feira. Eles vieram aqui ao meio-dia deste sábado e disseram que precisaria podar a árvore para consertar o estrago e restabelecer a luz. Só que quem teria de fazer isso é a prefeitura (a poda). Ok, mas aí desligaram a fase que tínhamos (pelo menos tinha energia para freezer e geladeira) e estamos até agra esperando", descreve a moradora, inconformada com a demora.

"Ofereci meu jardineiro para fazer o corte, mas não aceitaram. Mandaram a gente não fazer nada", conta ela, reforçando o alarme na rua com 15 casas. O condomínio tem 460 residências, mas apenas a rua de Edilene enfrenta a falta de luz.

A reportagem do Jornal do Comércio busca contato com a CEEE e a prefeitura para esclarecer a situação.