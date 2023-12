Rio Grande do Sul terá final de semana com sábado seco e domingo chuvoso

A próxima semana será com chuva e risco de temporais no Rio Grande do Sul. É o que prevê o Boletim Integrado Agrometeorológico 49/2023, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com a Emater/RS-Ascar e o Irga.



No sábado (9), o tempo seco, com ligeira elevação da temperatura, vai predominar em todo o Estado. No domingo (10), a aproximação de uma área de baixa pressão vai provocar pancadas de chuva e trovoadas, com possibilidade de temporais isolados, principalmente na Metade Norte.



Na segunda-feira (11), o céu permanecerá nublado a encoberto, com pancadas isoladas de chuva na maioria das regiões. Na terça (12) e quarta-feira (13), o ingresso de ar seco manterá o tempo firme, com elevação das temperaturas em todo o Estado.



Os totais previstos deverão oscilar entre 15 e 50 mm na maior parte do Estado. Nas Missões, Alto Uruguai, Planalto e Campos de Cima da Serra os volumes esperados são mais elevados e deverão oscilar entre 60 e 90 mm, podendo superar 100 mm em diversas localidades, principalmente na faixa Norte.