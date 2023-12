Hospital Vila Nova inaugura ambulatório para crianças com câncer

O Hospital Vila Nova inaugurou nesta sexta-feira (08) o Ambulatório Oncológico Manu, que oferecerá atendimento a crianças com câncer. A iniciativa foi viabilizada a partir da Lei 15.503/2020, que instituiu no Rio Grande do Sul a Política de Atenção Oncológica Pediátrica. Foram investidos mais de R$ 5 milhões em todo o Complexo Vila Nova, que atende a 12 municípios da Grande Porto Alegre.

Criada pelo deputado Tenente-coronel Zucco (Republicanos) durante sua passagem pela Assembleia Legislativa, a legislação foi inspirada na menina Manu, que morreu de leucemia aos 5 anos em função do diagnóstico tardio. “Estamos inaugurando uma ala para tratar dessa doença que mais mata as crianças e também muitos adultos para trabalhar não só a questão do diagnóstico precoce mas o tratamento efetivo”, salienta Zucco.

Todos os recursos para o funcionamento do Hospital Vila Nova são via SUS. O diretor-presidente da Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN) Dirceu Dalmolin diz que com o aporte será possível realizar seis mil consultas de oncologia por ano, seis mil tratamentos oncológicos de terapia e 900 cirurgias e centenas de exames. O hospital recebeu novos aparelhos para realização de tomografias e ecografias, que possibilitarão a realização de exames não só para a oncologia mas para toda a rede.

O Centro de Oncologia passa a receber pacientes a partir da segunda-feira (11) e tem apoio do governo do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça do RS, este último responsável por um repasse de cerca de R$ 7 milhões.

“Estamos muito felizes. A Manu que hoje virou estrela está servindo para ajudar outras pessoas. Vamos poder ajudar mais crianças e adultos”, afirma Zucco.

A Lei criou também a Tele Oncoped, que viabiliza a remoção de crianças que estão em cidades do Interior onde não é possível atender a pacientes com câncer para municípios com a estrutura adequada. “Em casos de leucemia, quando atinge um adulto é possível recuperar, mas em crianças se não há o diagnóstico precoce o câncer é galopante”, destaca Dalmolin.

A cerimônia de inauguração do ambulatório contou com a presença da mãe de Manu, Alessandra Mader, e da irmã gêmea, Esther, que hoje tem 9 anos.