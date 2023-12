Idosos e imunocomprometidos podem receber reforço da vacina bivalente contra Covid em Porto Alegre

Idosos e imunocomprometidos a partir de 12 anos que receberam dose da vacina monovalente ou bivalente contra Covid-19 há mais de seis meses em Porto Alegre podem receber dose de reforço da vacina bivalente para o vírus. A definição foi apresentada pelo Ministério da Saúde na quarta-feira (06). Informações da prefeitura do município de Porto Alegre.

As doses já estão disponíveis para esses públicos na rede municipal em todas as unidades de saúde do Município, exceto na Laranjeiras, Barão de Bagé, Coinma, Ilha do Pavão, Ilha da Pintada, Ilha dos Marinheiros, Restinga, Núcleo Esperança e Osmar Freitas.

Segundo o levantamento da Equipe de Imunizações da Diretoria de Vigilância em Saúde, 143.955 idosos e 3.909 pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos estão aptos a receber uma nova dose de reforço da vacina bivalente

A definição de pessoa imunocomprometida ou em condição de imunossupressão está contida no Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, e são elas: