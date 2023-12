Governo Federal anuncia R$ 9,6 milhões para reconstrução de ponte em Muçum

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (6) o repasse de R$ 9,6 milhões para reconstrução da Ponte Rodoferroviária Brochado da Rocha, que liga o município de Muçum e Roca Sales, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo Ministro da Comunicação Paulo Pimenta, em suas redes sociais.

Muçum foi uma das cidades mais prejudicadas durante as enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul nos últimos três meses. Localizado no Vale do Taquari, o município está se reconstruindo após duas enchentes que acometeram o Estado, em 4 de setembro e 18 de novembro desse ano.

O prefeito da cidade, Mateus Trojan, explica que é uma prioridade iniciar a obra o mais cedo possível. Porém, para isso, é necessário a publicação no Diário Oficial da União, previsto para sexta-feira (8). Após isso, ele pretende conseguir a aprovação de crédito especial da Câmara de Vereadores. A partir daí, deve-se publicar o edital de contratação ainda na próxima semana, “para conseguir o quanto antes fazer o processo de escolha da empresa e poder da ordem de serviço para iniciar a obra”. Já seu valor, inicialmente de R$ 12,1 milhões, foi reduzido, após ajustes técnicos da equipe da Defesa Civil e a equipe de engenharia envolvida.

A cidade de Muçum está em estado de calamidade, conforme Decreto nº 4026/2023 publicado no Diário Oficial do RS. Porém, Trojan diz que, embora a situação permita flexibilizar alguns processos legais, pelo porte e complexidade da obra, os trâmites precisam ser seguidos de forma usual. “A gente tem toda a parte estrutural do município, o edital e a composição do processo licitatório prontos justamente pra gente dar a maior celeridade possível [para a obra]”, relata.

O prefeito explica que será reconstruído o “tabuleiro” da ponte, componente que forma a rodovia, propriamente dita. Também será realizado ajustes nas estruturas dos pilares, em uma extensão de 176m. “isso acaba gerando também uma complexidade”, relata.

A ponte faz a ligação entre os municípios de Muçum e Roca Sales, que auxilia, segundo a prefeitura, o transporte de mais de mil pessoas. A estrutura representa também uma importância logística, ligando o Vale do Taquari com Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha,

Conforme Troja, sem a reconstrução da estrutura, a população caminhada pelos trilhos na parte Ferroviária da ponte, que se Manteve, “é uma caminhada bastante longa de certa forma até perigosa”, diz.

Situação do município

Município de 4,6 mil habitantes, localizado no Vale do Taquari, Muçum foi uma das cidades mais atingidas pelas enchentes que acometeram o estado nas datas de 4 de setembro e 18 de novembro desse ano. A situação necessitou que todos os moradores estivessem envolvidos na limpeza da cidade, junto à voluntários, assim como auxílio do exército e governo federal.

O prefeito Mateus Trojan explica que eles estão em processo de reconstrução. Mesmo após três meses da última enchente, ainda é um processo longo. “É complexo, são centenas de casas perdidas, ruas inteiras destruídas vários espaços públicos comprometidos”, relata.

Ainda, relata que, já com a reconstrução em curso, após primeira ocorrência das enchentes, a população do município foi atingida novamente, dois meses depois, por um acontecimento do mesmo tipo. “Dessa vez, emocionalmente, eu diria que foi mais grave ainda, porque as pessoas já estavam muito esgotadas das catástrofes anteriores, e agora tiveram mais uma em sequência”, complementa. Porém, explica, que o retorno à normalidade está sendo realizado, de forma gradativa, “a cidade já tem um outro aspecto, na sua maior parte, e a gente acredita que na próxima semana vamos nos estabelecer e melhorar muito”, relata.